3 مليارات و475 مليون جنيه رسوما بجمارك الإسكندرية فى فبراير

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عن مشمول 12303 شهادة جمركية "وارد نهائى" فى شهر فبراير 2020، وذلك لأصناف متعددة منها السلع الاستراتيجية والبضائع العامة "اللحوم- القمح- الذرة- الكيماويات- السكر" وقطع الغيار والسيارات والدخان.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 711 مليونا و646 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2763508701 جنيه فقط 2 مليار و763 مليون و508 آلاف جنيه.كما قامت الإدارة العامة للصادر بالإفراج بتصدير مشمول 5791 بيانا جمركيا، خلال فبراير 2020، لأصناف متعددة مثل "الأسمدة- الرخام- الأعلاف- الفوسفات- السيراميك- المنتجات الزراعية- حديد التسليح- الملابس"، وبلغت رسوم الصادر المحصلة نحو 408 آلاف جنيه.كما يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير، 2020 حوالى 3 مليارات و475 مليونا و563 ألف جنيه.