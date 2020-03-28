الاشتباه في إصابة وزير الدولة البريطاني لشئون اسكتلندا بكورونا

قالت متحدثة، اليوم السبت، إن وزير الدولة البريطاني لشئون اسكتلندا، أليستر جاك، ظهرت عليه أعراض خفيفة‭ ‬تتشابه مع الإصابة بفيروس كورونا، وإنه عزل نفسه.وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، أمس، إصابتهما بالفيروس.وقال كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية، كريس ويتي، أيضا إنه يعاني أعراضا خفيفة وإنه عزل نفسه.وقال جونسون إنه سيواصل قيادة استجابة الحكومة البريطانية لأزمة كورونا أثناء عزله داخل مقر إقامته في داونينج ستريت.