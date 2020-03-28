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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

آلية إلكترونية لتحويل رواتب مارس للعاملين بالقطاع الخاص فى الأردن

السبت 28/مارس/2020 - 02:43 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى وزير القوي العاملة تقريرًا من المستشار العمالي بعمان - الأردن طلعت السيد، أشار فيه إلى أن وزارة العمل الأردنية وضعت آلية إلكترونية لتحويل رواتب مارس للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال بمنظومة تم تطويرها من قبل البنك المركزي، وسيتم نشر فيديوهات توضيحية لكل ذلك، كما تم نشر أرقام هواتف للحصول على المساعدة والدعم الفني.

ويتابع المستشار العمالي بعمان، أحوال المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بتوفير الاحتياجات المعيشية والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للعمال، فضلًا عن مهمات الوقاية والسلامة العامة لهم، بالإضافة إلي قيام رموز الجاليات المصرية بالأردن بالوقوف بجانب الحالات الخاصة من العمالة المصرية والتي تعثرت معهم الأحوال المادية ويحتاجون لمساعدة في تأمين أمورهم المعيشة اليومية.

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