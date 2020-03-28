140 مليون يورو خسائر النمسا يوميًا بسبب كورونا

أكد المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، أن الإجراءات الصحية الطارئة المطبقة في البلاد لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" تستهدف انخفاض معدل نمو الإصابات إلى أقل من 10% قبل حلول عيد القيامة مقابل 16% حاليا.وقال كورتس- في تصريح اليوم السبت- إن حالة الحظر التي مر عليها 13 يوما بالبلاد تعد ضرورة للسيطرة على انتشار الوباء رغم أنها تسببت في خسائر للتجارة بنحو 140 مليون يورو يوميا، علاوة على انفجار في أعداد العاطلين عن العمل، كما اتجه مئات الآلاف من النمساويين للعمل في أوقات قصيرة.وأوضح مستشار النمسا أنه يجب عدم التسرع في رفع القيود وإجراءات الحظر لأن الوضع لا يزال خطيرا في النمسا وكل دول أوروبا، مشيرًا إلى مراجعة فاعلية الإجراءات الحكومية في نهاية كل أسبوع، وتحديد التدابير المناسبة من خلال خريطة عمل أسبوعية.