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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شهر مهلة لمغادرة المصريين المنتهية إقاماتهم في الكويت

السبت 28/مارس/2020 - 02:42 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، إذ أشار المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى صدور قواعد من وزارة الداخلية الكويتية تقضي بمغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو المنتهية إقامتهم خلال الفترة من أول أبريل المقبل حتى نهايته، من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

وأعطت القواعد الأشخاص الراغبين في منحهم إقامة بالكويت واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق بأن يتم استيفاء قيمة الغرامة، ثم تسوية أوضاعهم حال توافر الشروط المقررة للإقامة، والمتمثلة في زوجة المواطن، ووالدي المواطنة أو المواطن الكويتي من الأجانب، وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة المنزلية، والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في الكويت من أول مارس الجاري.

وشددت القواعد في هذا الخصوص على المخالفين ولم يغادروا الكويت بأنه سيتم توقيع العقوبات عليهم قانونا، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، ويتم إبعادهم ولا يسمح لهم بالعودة مرة أخرى.

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