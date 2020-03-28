«كيف ستكون الحياة بعد كورونا؟ 30 مفكرًا يجيبون».. الدستور «نيوز ليتر 82»

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ82 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





بالتأكيد يعيش العالم بأثره حالة صعبة ومرعبة، بعدما ارتفع حجم الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لنحو 600 ألف مصاب، والاقتراب لنحو 150 ألف حالة وفاة حول العالم، وثبت أن قدرة إدارة أنظمة الغرب فى أوروبا والولايات المتحدة للأزمات وَهْم كبير، وأن إدارة هذه الأنظمة قد سقطت فى أول اختبار كونى عقب الحرب العالمية الثانية.





وعلى الرغم من شراسة كورونا المستجد، فإنه سيكون وباء «يأخذ فترته مها طالت وسينتهى» سواء عبر أمصال وأدوية يتم اكتشافها، أو بأن تشكل أجسامنا مناعة مضادة ضده، لكن سيكون العالم قد تغير شكله، لأن الحياة بعد كورونا لن تكون كالحياة قبل كورونا.





فريق «الدستور news letter» يحاول هنا نقل رؤية أكثر من 30 مفكرًا وعالمًا وضعوا توقعات للعالم بعد انتهاء وباء كورونا، نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عنهم تلك التوقعات التى تشير إلى أن الأمر يمكن أن يصبح أكبر مما نتخيل، إضافة إلى ما كتبه جاك أتالى، العالم الاجتماعى الشهير ومستشار الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا ميتران.









- سيكون هناك نوع جديد من الوطنية لغير العسكريين، ولكن للأطباء والممرضين.. «مارك لورانس شراد».

- سيسقط رجال الدين بعد ثبوت عجزهم عن إنقاذ أرواح الناس أو حتّى إعطائهم معنى للموت.. «جاك أتالى».

- سينخفض الاستقطاب ويتم تجاوز الخلافات لمواجهة التهديدات المُشتركة.. «بيتر كولمان».

- صعود «التطبيب عن بُعد» للوقاية من عدوى المستشفيات ونقص الخدمات.. «إيزيكيل إيمانويل».

- فعل الأمور بصفة شخصية سيصير خطيرًا وسيلازمنا وسواس غسل أيدينا.. «ديبورا تانين».

- ستتراجع الفردية وسنعيد النظر فى هُويتنا والأشياء التى نُقدّرها.. «إيريك كلينينبرغ».

- ستنهار الحواجز التنظيمية على الإنترنت وتصبح الطوابير مُجرد رسالة إلكترونية.. «كاثرين مانغو- وارد».

- حياتنا ستكون رقمية أكثر صحية، ولن نشعر بالوحدة وسنكون مجتمعين فى عزلتنا.. «شيرى توركل».

- نعمة الواقع الافتراضى ستجعلنا نتكيف حال تفشّى مرض مُقبل.. «إليزابيث برادلى».

- سيسود العلم من جديد ونستعيد احترام علماء الصحة والأوبئة.. «سونجا تراوس».

- ستزداد القيود على الاستهلاك الجماعى، وسيتوقف التعدّى على أراضى الكوكب بالصناعة.. «سونيا شاه».

- ستتم تقوية سلاسل التوريد المحلية بعد مخاوف عالمية من انتشار الأمراض عبر التجارة.. «تود تاكر».

- سيتغير أسلوب الحياة بابتكار مشاريع بحثية لتحسين التنبّؤ والعلاج والتشخيص.. «مارى فرانسيس بيرى».

- سيتم تقليل تناول الطعام الجماعى وزيادة حب الطهى المنزلى من جديد.. «بول فريدمان».

- سيعود إحياء الحدائق من جديد ولن تكون للوجاهة بل للتنزه.. «أليكساندرا لانغ».

- سينتهى عصر طغيان العادة وعبادة العمل لتحسين الحياة والاهتمام بالذات.. «فيرجينيا هيفرنان»





فيديو الأسبوع؟





يرشح لكم فريق النشرة فيديو من موقع الساحة بعنوان «جرائم فى زمن كورونا» يرصد فيه نوعية الجرائم خلال انتشار الوباء









صورة الأسبوع؟





يرشح لكم فريق النشرة صورة من اجتماع مجلس الوزراء عبر الـ«فيديو كونفرانس»، وذلك بعد المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة الصحة، هالة زايد، وانتقد الكثيرون تنظيم المؤتمر فى مكان مغلق تكدس فيه الحضور على عكس قواعد الوقاية التى يُطالب بتطبيقها خبراء الصحة.









وعقدت الحكومة اجتماعها عن طريق الـ«فيديو كونفرانس»، ووفقًا لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، فإن ذلك «يُعطى رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لا سيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى».





فريق النشرة : محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - أمينة ذكى

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان

تنسيق : أحمد غنام





انتظرونا ونشرة جديدة، السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور Newsletter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]



