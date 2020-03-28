برلماني: مصر أثبتت قدراتها فى إدارة أزمة كورونا بنجاح (فيديو)

قال النائب محمد الكومي، إنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا هناك توجه كبير من قبل الدولة وحكومتها والمؤسسات للتصدي لهذا الفيروس، واتخاذ الكثير من القرارات والحلول لمواجهة تلك الأزمة دون تعريض حياة المواطنين للخطر.وأضاف محمد الكومي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه على الرغم من أن العالم كله يتعرض لمواجهة هذا العدو، إلا أن الدولة المصرية أثبتت قدراتها في إدارة تلك الأزمة بنجاح شديد عن كثير من الدول الأخرى، والتي تعد من الدول الكبرى والعظمى.وأشار، إلى أنه يجب تكاتف كل الدولة ومواطنيها لمواجهة تلك الأزمة، وأن القرار الذي اتخذ باستكمال المواد التعليمية في العام الدراسي الأول بالجامعة لم يمثل عبئًا على الطلاب بينما سيزيد من ثرائهم المعرفي فيما يتعلق بالكلية التي التحقوا بها.