حملة لتعقيم وتطهير منطقة الصاغة والجانبية بطنطا

نفذ عدد من أعضاء حزب الريادة بالغربية، بالتنسيق مع مجلس القيادات الشابة ومسئولي حي أول طنطا برئاسة عادل داوود رئيس الحى، وعبدة عقيل أمين تنظيم الحزب بطنطا اليوم السبت، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم العديد من مناطق وشوارع مدينة طنطا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.ومن جانبه أكد المستشار أحمد العبد أمين عام حزب الريادة بالغربية أن الحملة قامت بتطهير منطقة الصاغة والجانبية وعدد من الشوارع المؤدية لميدان السيد البدوي، وذلك ضمن الأنشطة التي يقوم بها الشباب لمجابهة انتشار فيروس كورونا.وأشار عادل داوود رئيس حى أول طنطا، إلى استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير الشوارع والميادين والمؤسسات، ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.