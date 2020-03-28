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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يطالب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع: دعمًا للقطاع

السبت 28/مارس/2020 - 01:45 م
فرج عامر
فرج عامر
عائشة حسن
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طالب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتخفيض تكلفة الغاز للمصانع، لا سيما في هذا التوقيت الذي أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع نتيجة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة والواجب نفاذها على جميع الجهات والمؤسسات.

وأوضح عامر، في بيان، أن الحكومة تدعم قطاع الصناعة وتسعى لتقديم كل التسهيلات للمصنعين، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء التي تستهلكها تلك الصناعات، خاصة أن بعض الصناعات تعتمد على استهلاك الغاز بشكل كبير مما يستوجب دعمها وتقليل تكلفة الاستهلاك لها، مما يدعم في النهاية قطاع الصناعة والذي سيصب في اقتصاد الدولة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن خفض سعر الغاز للمصانع، والوقوف بجانب المصدرين ودعمهم في أزمة فيروس كورونا.

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