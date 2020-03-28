قناة السويس تشهد عبور 54 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت عبور 54 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 2.879 مليون طن، أمس الجمعة.وأوضح عبر بيان له، أنه عبرت من الشمال 27 سفينة بحمولة 1.223 مليون طن، كما عبر من الجنوب 27 سفينة بحمولة 1.656 مليون طن، هو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في موانئ قناة السويس؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بسهولة ويسر طوال فترات التشغيل، خاصة مع نشاط حركة المرور التي تشهدها القناة خلال هذه الأيام.