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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تنقل عددًا من مصابى كورونا إلى ألمانيا

السبت 28/مارس/2020 - 01:38 م
كورونا
كورونا
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أقلعت أول مروحية عسكرية فرنسية تنقل عددًا من مصابي فيروس كورونا من شرق فرنسا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، حسبما ذكرت وكالة "سكاي نيوز" للأنباء.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أمس الجمعة، عن تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1995، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تمديد الإغلاق الوطني العام أسبوعين حتى 15 أبريل على أقرب تقدير.

كما وأعلن مدير وكالة الصحة الفرنسية جيروم سولومون، أمس، أن 3787 مصابًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى أجهزة الإعاشة.

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