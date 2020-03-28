فرنسا تنقل عددًا من مصابى كورونا إلى ألمانيا

أقلعت أول مروحية عسكرية فرنسية تنقل عددًا من مصابي فيروس كورونا من شرق فرنسا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، حسبما ذكرت وكالة "سكاي نيوز" للأنباء.وكانت قد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أمس الجمعة، عن تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1995، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تمديد الإغلاق الوطني العام أسبوعين حتى 15 أبريل على أقرب تقدير.كما وأعلن مدير وكالة الصحة الفرنسية جيروم سولومون، أمس، أن 3787 مصابًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى أجهزة الإعاشة.