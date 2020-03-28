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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يجبر «ون ويب» الأمريكية على إشهار إفلاسها

السبت 28/مارس/2020 - 01:36 م
ون ويب
ون ويب
وكالات
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ذكرت شركة "ون ويب" الأمريكية للاتصالات التي تهدف إلى توفير إنترنت بأسعار معقولة من نوع "برودباند" من الفضاء "الاتصالات بالإنترنت ذات النطاق العريض التي تتسم بسرعات عالية" أنها أشهرت إفلاسها بعد أن فشلت في توفير تمويل إضافي وسط أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة ومقرها الولايات المتحدة، أنها كانت تقترب من الحصول على تمويل جديد، لكن جائحة كورونا أحبطت تلك الخطط.

وجاء في بيان للشركة أنها "ستسعى الآن لبيع نشاطها لزيادة قيمة الشركة" والمساهم الرئيسي في شركة "ون ويب" هي مجموعة "سوفت بنك" اليابانية للتكنولوجيا، التي تكافح وسط تراجع أسعار الأسهم وضغوط من مستثمرين.

وأعلنت مجموعة "سوفت بنك" مؤخرا أنها ستبيع أصول بقيمة 41 مليار دولار لإعادة شراء أسهم.
وكانت شركة "ون ويب" قد أطلقت 74 قمرا اصطناعيا لمدار حول الأرض، لكن هناك حاجة لمئات من الأقمار الأخرى لتوفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة.

وتواجه الشركة منافسة من شركتي "سبيس إكس" ومؤسسها هو الون موسك وبلو أوريجين ومؤسسها هو جيف بيزوس.

وكانت شركة "ون ويب" قد ذكرت أن هدف الأقمار الاصطناعية، في مدار أرضي منخفض، على ارتفاع 1200 كيلومتر، هو جعل خدمة الإنترنت فائقة السرعة تصل "إلى أكثر الأماكن بعدا على الأرض".

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