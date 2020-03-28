تداول 30 سفينة بالقطاع الشمالى لقناة السويس

أعلن القطاع الشمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكل الأرصفة، مشيرا في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 30 سفينة، اليوم السبت.وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينتي بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.