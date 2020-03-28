حصيلة كارثية لكورونا فى إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 800 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا ارتفعت منذ أمس من 4858 إلى 5690 حالة وفاة، وذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره في البلاد.وسجلت إسبانيا ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 64059 إلى 72248 منذ أمس الجمعة.