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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة كارثية لكورونا فى إسبانيا خلال 24 ساعة

السبت 28/مارس/2020 - 01:36 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 800 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا ارتفعت منذ أمس من 4858 إلى 5690 حالة وفاة، وذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بدء انتشاره في البلاد.

وسجلت إسبانيا ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 64059 إلى 72248 منذ أمس الجمعة.

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