«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن عدم استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع، إذ تشهد محافظات مصر ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة.وأكد شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على انعدام فرص سقوط الأمطار مع وصول الحرارة إلى 29 درجة مئوية، يوم الإثنين المقبل، ما يؤدي إلى الشعور بالحر.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.والطقس ليلًا مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليلًا على باقي الأنحاء، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة غربًا على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.