التضامن: استمرار جهود الهلال الأحمر لمكافحة كورونا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق الطوارئ بالهلال الأحمر في محافظة أسوان، نظمت حملة موسعة لتوعية وتطهير وتعقيم المقرات المختلفة من المؤسسات الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي، والاتحاد الإقليمي، ومؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية الأسر المنتجة والحضانات، ومكتب تأهيل ذوي الإعاقة، مخازن المديرية، ووحدة أسوان الاجتماعية.وأضافت فى بيان، أن فرق الهلال بمحافظة كفر الشيخ قامت بالتعقيم داخل المقرات الخاصة به وتم عمل حملة موسعة للتعقيم والتطهير، أما في محافظة الإسماعيلية استكملت فرق الطوارئ مهمتها على مدار يومين حيث قامت فيها بعملية التوعية والتطهير والتعقيم فى المحافظة، موضحة أن التعقيم شمل مصلحة الضرائب ودار الرحمة للأيتام.