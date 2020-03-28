أستاذ فيروسات يشيد بتجربة الصين فى مكافحة كورونا (فيديو)

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ الفيروسات الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو في الصين ومدينة الأبحاث العلمية في مصر ومن العائدين حديثًا من الصين، إن التجربة الصينية في مقاومة وباء فيروس كورونا تعد تجربة رائدة ومتميزة جدًا، وذلك من خلال اتخاذهم إجراءات سريعة جدًا في بداية ظهور الأزمة.وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن الصين في بداية الأزمة عزلت البؤر والمدن الأعلى إصابة، كما تعاملت بشكل سريع مع المصابين وعزلهم في مستشفيات خاصة، وفي خلال أقل من أسبوع تم بناء 3 مستشفيات خاصة بمرضى كورونا حتى لا يتم الضغط على المستشفيات الموجود بها مرضى وحتى لا تحدث عدوى بين الأشخاص العاديين والمصابين بالفيروس.وأكد أن الصين استخدمت التكنولوجيا الحديثة في رصد بؤر الإصابة الجديدة من خلال برامج متخصصة يمكن بها رصد الأشخاص المصابين والمشتبه فيهم، كما كانت تعمل وكأنها في حالة حرب من خلال كل الأجهزة والإدارات والهيئات لمواجهة الفيروس من خلال الحكومة والجامعات التى تجرب أدوية ومراكز بحوث ومستشفيات عزل المرضي، مضيفًا "أتمنى أن يستفيد العالم كله من هذه التجربة ومصر أيضًا".