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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب الأقصر يوزعون مواد للتعقيم على الأسر الفقيرة

السبت 28/مارس/2020 - 01:30 م
شباب الأقصر
شباب الأقصر
هدى الأمير
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بادر شباب الأقصر بتدشين مبادرة جديدة يسعون من خلالها إلى توفير مواد للتعقيم والتطهير، وتوزيعها على الأسر الفقيرة بالقرى والمناطق النائية، هذا إلى جانب إرشادهم حول كيفية تجيب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال خالد غريب، إنه حمل على عاتقه توفير مواد للتعقيم للأسر الفقيرة في المناطق النائية، وحيث شّكل بصحبة مجموعة من أصدقائه فريقًا ليقوموا بشراء كمية كبير من مواد التعقيم والتطهير، وتوزيعها على سكان القرى الفقيرة والنائية.

وأوضح أن فكرة توفير مواد للتعقيم للأسر الفقيرة، جاء بعدما بادر إلى ذهنه أن تلك الأسر بالكاد تحصل على قوت يومها، وأن شراء مواد التعقيم بالنسبة لها قد يكون بمثابة أمرًا مٌرفه، كما أنه يحرص خلال عملية توزيع مواد التطهير على توعية المواطنين حول فيروس كورونا، وكيفية تجنب الإصابة به.

وأكد أن المبادرة سوف تظل مستمرة حتى يتمكن المصريون من تجاوز تلك الأزمة بسلام.

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