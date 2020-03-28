شباب الأقصر يوزعون مواد للتعقيم على الأسر الفقيرة

بادر شباب الأقصر بتدشين مبادرة جديدة يسعون من خلالها إلى توفير مواد للتعقيم والتطهير، وتوزيعها على الأسر الفقيرة بالقرى والمناطق النائية، هذا إلى جانب إرشادهم حول كيفية تجيب الإصابة بفيروس كورونا.وقال خالد غريب، إنه حمل على عاتقه توفير مواد للتعقيم للأسر الفقيرة في المناطق النائية، وحيث شّكل بصحبة مجموعة من أصدقائه فريقًا ليقوموا بشراء كمية كبير من مواد التعقيم والتطهير، وتوزيعها على سكان القرى الفقيرة والنائية.وأوضح أن فكرة توفير مواد للتعقيم للأسر الفقيرة، جاء بعدما بادر إلى ذهنه أن تلك الأسر بالكاد تحصل على قوت يومها، وأن شراء مواد التعقيم بالنسبة لها قد يكون بمثابة أمرًا مٌرفه، كما أنه يحرص خلال عملية توزيع مواد التطهير على توعية المواطنين حول فيروس كورونا، وكيفية تجنب الإصابة به.وأكد أن المبادرة سوف تظل مستمرة حتى يتمكن المصريون من تجاوز تلك الأزمة بسلام.