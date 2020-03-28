كيف تتغلب على الوسواس القهري للنظافة في مواجهة كورونا؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن معظم الشكاوى التي تلقاها في تلك الفترة تتعلق بوسواس النظافة الشخصية بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لتجنب الإصابة بوسواس النظافة في تلك الفترة، لابد من الاعتدال أثناء تنفيذ الإجراءات الطبية الاحترازية، لأن الاعتدال هو أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض.وأشار محمد هاني، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أن استهلاك حيز كبير من التفكير في المشكلة، لا يعكس سوى نتائج سلبية على الصحة النفسية.وأوضح استشاري الصحة النفسية والعلاجات الأسرية، أن السوشيال ميديا خاصة فيس بوك، هي إحدى وسائل الطاقة السلبية التي تسببت في تفاقم الأزمة، منوها بأنه من الضروري تجنب المنشورات السلبية على فيسبوك، والالتزام فقط بالنصائح الطبية بشكل معتدل، دون الالتفات لأي أقاويل سلبية.