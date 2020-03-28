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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

600 ألف إصابة معلنة رسميًا بكورونا المستجد فى العالم

السبت 28/مارس/2020 - 01:28 م
كورونا ا
كورونا ا
وكالات
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تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة رسميا في العالم عتبة 600 ألف إصابة منذ بدء تفشي وباء "كوفيد-19"، بحسب تعداد أجرته "فرانس برس" بالاستناد إلى مصادر رسمية السبت.

وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة، بينها 27982 وفاة، بخاصة في الولايات المتحدة (104837 إصابة بينها 1711 وفاة)، إيطاليا (86498 إصابة) وهي الدولة التي سجلت العدد الأكبر من الوفيات (9134)، والصين (81394 إصابة بينها 3295 وفاة) حيث بدأ انتشار الوباء.

غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظرا إلى أنّ عددًا كبيرًا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

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