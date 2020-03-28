48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع المجموع الكلي للمصابين إلى 506 إصابات و42 حالة وفاة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في بغداد والحالة الثانية في البصرة فيما تم تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة بواقع حالتين في النجف وأربع حالات في السليمانية وحالة بكل من كربلاء وواسط والديوانية.