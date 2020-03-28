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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ البحر الأحمر عن ذهاب المواطنين للشواطئ: تجاوز طفيف

السبت 28/مارس/2020 - 01:26 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
هدير شعراوي
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن ساحل البحر الأحمر كبير ولكن الشواطئ العامة داخل المحافظة قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن ما حدث بالأمس كان تجاوزات طفيفة جدًا من بعض المواطنين، الذين توجهوا للشواطئ، وبمجرد التنبيه عليهم غادروا الشواطئ.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "ان بي سي مصر٢"، أنه يتبقى في المحافظة البحر الأحمر حوالي 300 سائح لم يغادروا حتى الآن، وأخر فوج سيغادر الأربعاء القادم.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن أصحاب الفنادق بدأوا عملية التطهير بعد مغادرة الأفواج، منوهًا بأنه عقب مغادرة السياح يتم حجز العاملين لمدة 14 يومًا كفترة وقائية وبعدها يتم السماح لهم بالمغادرة وتعقيم المنشآت، مشددًا على أنه أكثر من 70-80% من الفنادق تم تعقيمها وغلقها بالكامل.

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