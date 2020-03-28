محافظ البحر الأحمر عن ذهاب المواطنين للشواطئ: تجاوز طفيف

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن ساحل البحر الأحمر كبير ولكن الشواطئ العامة داخل المحافظة قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن ما حدث بالأمس كان تجاوزات طفيفة جدًا من بعض المواطنين، الذين توجهوا للشواطئ، وبمجرد التنبيه عليهم غادروا الشواطئ.وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "ان بي سي مصر٢"، أنه يتبقى في المحافظة البحر الأحمر حوالي 300 سائح لم يغادروا حتى الآن، وأخر فوج سيغادر الأربعاء القادم.وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن أصحاب الفنادق بدأوا عملية التطهير بعد مغادرة الأفواج، منوهًا بأنه عقب مغادرة السياح يتم حجز العاملين لمدة 14 يومًا كفترة وقائية وبعدها يتم السماح لهم بالمغادرة وتعقيم المنشآت، مشددًا على أنه أكثر من 70-80% من الفنادق تم تعقيمها وغلقها بالكامل.