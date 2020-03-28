تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين فى «أحداث عنف حلوان» إلى 27 أبريل
السبت 28/مارس/2020 - 01:23 م
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان في يوليو 2013، إلى 27 أبريل المقبل.
وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.