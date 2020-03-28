تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين فى «أحداث عنف حلوان» إلى 27 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان في يوليو 2013، إلى 27 أبريل المقبل.وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.