التحفظ على أقمشة تستخدم فى صناعة مستلزمات طبية بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 7 آلاف متر أقمشة خام تستخدم في صناعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته أقمشة خام غير منسوجة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر تستخدم في صناعة مستلزمات طبية.تمت مداهمة المصنع وألقي القبض علي مالك المصنع، وبتفتيشه عثر بداخله علي 7310 قطع مستلزمات طبية "كمامة، وفرش طبى" منتج نهائى، و4000 متر أقمشة خام غير منسوجة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.