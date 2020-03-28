208 محاضر تموينية بالمنوفية.. وتشديد الرقابة على الأسواق

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 208 محاضر تموينية، وذلك خلال الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين، أمس، لتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق، حفاظًا على صحة وحقوق المواطنين.حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة، أمس الموافق 27 مارس، أسفرت عن تحرير 33 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و175 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي بناحية بركة السبع لتجميعه شيكارة دقيق بلدي للبيع بالسوق السوداء، وآخر ضد صاحب مخبز بلدي بناحية تلا لتصرفه في كمية قدرها 1250 كجم من الدقيق البلدي، وكذا تحرير محضر ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته 60 لتر زيت طعام و120 كجم طحينة منتهية الصلاحية.كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية بمركز شبين الكوم، والتحفظ على 6 طن و700 كجم ملح طعام مجهولة المصدر.هذا وقد أكد المحافظ على استمرار شن الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.