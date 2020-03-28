الجيش الإسباني يستعد لنقل جثث ضحايا كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا.وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا.وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه ستتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ.كانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث، وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.ومددت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ وحظر التجوال الصارم لمدة أسبوعين آخرين حتى الحادي عشر من أبريل المقبل.