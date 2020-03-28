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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المناهج المقررة والمحذوفة للصف الثالث الثانوى في جميع المواد

السبت 28/مارس/2020 - 01:50 م
طلاب
طلاب
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن المناهج المقررة والمحذوفة استعدادا للاختبار بها والتى تم دراستها حتى 15 مارس للصف الثالث الثانوي، والتى سيتم وضع الامتحان فيها بناء على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقالت المصادر لـ"الدستور" إن هذه المقررات ليست الرسمية والأخيرة والوزارة بصدد الإعلان عن النشرة الرسمية خلال أيام ولكن هذا المتوقع.

وقالت المصادر إن فى مادة اللغة العربية المقرر الاختبار به هو ( النصوص حتى نص الكنيسة نورت، والأدب حتى مدرسة المهاجر، والنحو حتى الوحدة السادسة والقراءة حتى درس العلم فى الإسلام والقصة حتى نهاية الفصل السادس).

المناهج المقررة و المحذوفة من الصف الثالث الثانوي


أما فى مادة اللغة الانجليزية المقرر الاختبار به حتى الفصل السادس فى القصة وحتى revision e.

وفى اللغة الفرنسية فإن المقرر سيكون بداية من المنهج حتى الوحدة الثالثة.

أما فى الرياضيات في فرع الجبر المقرر الاختبار به من البداية حتى نهاية درس المحددات وفى فرع الهندسة الفراغية من البداية حتى معادلة المستوى فى الفراغ، وفى الاستاتيكا حتى الازدواج المحصل، وفى الديناميكا حتى التصادم.

وفي الكيمياء المقرر الاختبار به من بداية المنهج حتى ما قبل الهيدروكربونات، وفى الفيزياء حتى نهاية الفصل الخامس، وفى الاحياء حتى نهاية تضاعف (دى إن إيه).

وعن مادة الجغرافيا من البداية حتى نهاية التكتلات الاقتصادية وفى التاريخ المقرر الاختبار به من بداية المنهج حتى نهاية الفصل الخامس، أما فى الفلسفة حتى نهاية الموضوع الثاني خصائص التفكير العلمى وخطواته، وفى علم الاجتماع حتى نهاية الموضوع الرابع.

أما فى مادة علم النفس المقرر الاختبار به من البداية حتى الوحدة الثالثة حتى نهاية الموضوع الثالث أما فى الجيولوجيا من البداية حتى بداية مفاهيم البيئية.

المناهج المحذوفة

وأصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أمس، تعليمات عاجلة لمستشاري المواد لتحديد موضوعات الدراسة في كل المناهج المقررة والمحذوفة بكل الصفوف الدراسية الملتزم الطالب بأداء الامتحانات فيها، وهي المقررات التي درست حسب توزيع المناهج حتى 15 مارس، وإرسالها لجميع المديريات التعليمية ونشرها على موقع الوزارة.

وجاءت هذه التعليمات بناءً على القرارات الجديدة التي أصدرها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس.

وكشفت مصادر بالوزارة، لـ"الدستور"، أن المناهج المحذوفة سوف يتم إصدار نشرة رسمية به من وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة.

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