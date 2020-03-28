الخطوط الجوية السعودية تسير رحلات لإعادة البريطانيين إلى وطنهم

قالت رسالة من السفارة البريطانية أرسلت عبر البريد الإلكتروني، إن الخطوط الجوية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية للسماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالعودة إلى بلادهم.وأضافت أن الخطوط الجوية السعودية ستشغل رحلات هذا الأسبوع بدءا من 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو في لندن وستشغل رحلات إضافية إذا لزم الأمر.