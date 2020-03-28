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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصري يحصل على 156 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

السبت 28/مارس/2020 - 12:14 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "محمد.أ.ف"، بلغ إجمالها 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 156 ألفا و632 جنيها مصريا.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "محمد.أ.ف"، الذي يعمل بإحدى الشركات بمنطقة جازان بجدة، ويتظلم من عدم استلام مستحقاته، ووجود بلاغ هروب كيدي يمنعه من السفر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أوضح أنه تم حصول الشاكي على حكم بالمستحقات بإجمالي 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، بواقع 22 ألفا و815 ريالا مكافأة نهاية الخدمة، و14 ألفا و657 ريالا تعويضا عن الفصل التعسفي، أى ما يوازى 156 ألفا و632 جنيها مصريا، وذلك مقابل التصالح وإنهاء النزاع والتنازل عن الاستئناف بمحكمة أبها، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لرفع بلاغ الهروب وعمل خروج نهائى للعامل.

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