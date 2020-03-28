ضبط 14 قطعة سلاح نارى وذخائر غير مرخصة

قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة الغنايم، أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 14 قطعة سلاح نارى وذخائر)، وذلك على النحو التالى:رشاش جرينوف، و5 بنادق آلية، (3) بنادق خرطوش، (5) فرد محلى الصنع، (50) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و5 خزائن أسلحة نارية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.