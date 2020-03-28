إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى فى المحلة

أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على أنه لن يتهاون مع كل من يستغل ظروف حظر التجوال فى أعمال مخالفة للقانون، خاصة حالات التعدي على الأرضى الزراعية في المهد.وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 22 حالة تعدِ على الرقعة الزراعية خلال اليومين الماضيين بمساحة 23 قيراطًا، في نطاق الوحدات المحلية لقري المعتمدية والبنوان، ومحلة أبوعلي وبشبيش ونمرة البصل محلة حسن.وأضاف، أنه تمت إزالة كل التعديات، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لنوابه ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة، ووقف أى حالات بناء في المهد.