عرض «الاختيار» لـ أمير كرارة على «MBC 4»

تعاقدت قناة "MBC 4" على عرض مسلسل "الاختيار" في موسم رمضان المقبل، وحصلت القناة على حق عرض العمل بالتزامن مع عرضه على قنوات الشركة المتحدة.وأوشك فريق عمل مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني، وتسليم عدد كبير من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك.مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.