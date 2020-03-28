رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

100 ألف جنيه من «الصحافة والإعلام» لدعم العمالة غير المنتظمة

السبت 28/مارس/2020 - 12:04 م
مجدي البدوي
مجدي البدوي
دعاء جابر
طباعة
قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، برئاسة مجدي البدوي، دعم صندوق الكوارث التابع لتحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة بمبلغ 100 ألف جنيه.

وقال البدوي إن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستجابة لمطالب القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وكافة فئات الشعب المصرى من أجل مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي الفيروس.

وأضاف البدوي: نقف خلف العمالة غير المنتظمة لحين انتهاء الأزمة التي اجتاحت العالم، وهذا انطلاقا من دور منظمات المجتمع المدنى، والنقابات العمالية، من أجل المساهمة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

موضوعات متعلقة

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

«محمول» يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

قدمت معونة للحكومة لمواجهة كورونا.. «المافيا» فى قبضة موسولينى

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت