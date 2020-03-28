100 ألف جنيه من «الصحافة والإعلام» لدعم العمالة غير المنتظمة

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، برئاسة مجدي البدوي، دعم صندوق الكوارث التابع لتحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة بمبلغ 100 ألف جنيه.وقال البدوي إن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستجابة لمطالب القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وكافة فئات الشعب المصرى من أجل مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي الفيروس.وأضاف البدوي: نقف خلف العمالة غير المنتظمة لحين انتهاء الأزمة التي اجتاحت العالم، وهذا انطلاقا من دور منظمات المجتمع المدنى، والنقابات العمالية، من أجل المساهمة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار الفيروس.