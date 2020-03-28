الكهرباء: 27.2 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت بلغت 27 ألفا و250 ميجاوات، موضحا أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 22 ألفا و400 ميجاوات مقابل 21 ألفا و600 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا 306 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر (منذ منتصف الليل وحتى الثانية ظهرا) فيما ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية ؛ حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.