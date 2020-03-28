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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير مستشفى الصدر الأسبق: مرضى الحساسية أكثر عرضة للإصابة بكورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:58 ص
مرضى الحساسية
مرضى الحساسية
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفى الصدر بالعباسية الأسبق، إن مريض حساسية الصدر من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروسات بشكل عام نظرًا لأنه يعاني من ضعف في المناعة، موضحًا أنه يجب على مرضى الحساسية والسكر والقلب والضغط أخذ الحيطة والحذر بسبب كورونا، كما أن الفيروس يتسبب في مضاعفة الأعراض عند كبار السن.

وأوضح عبدالمجيد، خلال حوار ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "DMC"، أن سبب إصابة الأشخاص بالأمراض الصدرية يرجع إلى انتقال العدوى من شخص مريض لآخر سليم عن طريق السعال أو العطس أو الرذاذ.

وأضاف أن هناك بعض الفيروسات مثل السل تنتقل عن طريق الهواء، ولحسن الحظ أن كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء لأن الرذاذ الحامل للفيروس ثقيل فيسقط على الأرض بمسافة متر أو متر ونصف، لهذا ينصح الأطباء بابتعاد المواطنين عن بعضهم البعض بهذه المسافة.

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