وكيل «تموين الإسكندرية» يتابع توافر السلع بالأسواق (صور)

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، عدة جولات على المخابز البلدية، والسوبر ماركت، والبقالة، وأسواق الخضر والفاكهة، والمجمعات الاستهلاكية، ومحطات تموين السيارات، للاطمئنان على سير عملية إنتاج وصرف الخبز وعدم وجود ازدحام أو تكدس.كما تم التأكد من توافر السلع الغذائية بالأسواق، وإعلان الأسعار عليها لعدم استغلال المواطنين، في تلك الفترة الراهنة.وتحدث وكيل وزارة التموين مع التجار والمواطنين، مؤصحًا لهم أن مصر تحتاج إلى مساعدة أبنائها كل فى موقعه الآن، ونحن متواجدون فى موقعنا لتوفير جميع احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الغذائية.