رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تموين الإسكندرية» يتابع توافر السلع بالأسواق (صور)

السبت 28/مارس/2020 - 11:51 ص
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، عدة جولات على المخابز البلدية، والسوبر ماركت، والبقالة، وأسواق الخضر والفاكهة، والمجمعات الاستهلاكية، ومحطات تموين السيارات، للاطمئنان على سير عملية إنتاج وصرف الخبز وعدم وجود ازدحام أو تكدس.

كما تم التأكد من توافر السلع الغذائية بالأسواق، وإعلان الأسعار عليها لعدم استغلال المواطنين، في تلك الفترة الراهنة.

وتحدث وكيل وزارة التموين مع التجار والمواطنين، مؤصحًا لهم أن مصر تحتاج إلى مساعدة أبنائها كل فى موقعه الآن، ونحن متواجدون فى موقعنا لتوفير جميع احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الغذائية.


تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

موضوعات متعلقة

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

«محمول» يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

قدمت معونة للحكومة لمواجهة كورونا.. «المافيا» فى قبضة موسولينى

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت