رئيس المستشارية الألمانية: قيود مكافحة كورونا مستمرة حتى 20 أبريل

قال هيلجا براون، رئيس المستشارية الألمانية، إن الحياة العامة قد توقفت تقريبا في ألمانيا بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أي تسهيلات أو تخفيف للقيود على مدار الأسابيع المقبلة، واستبعد أن يتم رفع تلك القيود قبيل 20 أبريل المقبل.وأضاف براون- في تصريح اليوم السبت، لصحيفة (تاجزشبيجل) الألمانية- أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت رفضًا واضحًا التخفيف المبكر للقيود والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد براون، أن مقياس تخفيف أو إبقاء القيود والاحتياطات، مرهون بمعدل زيادة العدوى، مشيرا إلى أن ألمانيا ستتبع نهج كوريا الجنوبية في تطبيق نظام التتبع لمجابهة الفيروس.من جانبها، صرحت المستشارة أنجيلا ميركل بتعليقات مماثلة وطلبت من الناس التحلي بالصبر، لافتة إلى أن الأمر سيتضاعف في خلال 4 إلى 5 أيام وسيتم تمديد الإجراءات إلى 10 أيام، حتى يتم البت في إمكانية تخفيف تلك القيود.