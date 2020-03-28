نيكاراجوا تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

سجلت نيكاراجوا حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في 18 من مارس، أربع حالات.ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية اليوم السبت عن روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراجوا وسيدة نيكاراجوا الأولى قولها: "إن المصابين هما امرأة (50 عاما) ورجل (70 عاما) كانا في زيارة إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة".