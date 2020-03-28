وفاة فلسطينى وإصابة أخرين بفيروس كورونا فى السويد

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن وفاة شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين من الجالية الفلسطينية في السويد بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنه تبين وجود حالة وفاة واحدة وإصابة 3 حالات في صفوف الجالية في السويد بسبب فيروس كورونا.وأرجعت الخارجية الفلسطينية التأخر في الإعلان إلى الحظر الذي تفرضه السلطات السويدية على البلاد، وفقا لوكالة صفا الفلسطينية.وأشارت الخارجية إلى أن فريق العمل المختص لديها يتابع الأوضاع الصحية للجالية الفلسطينية فى السويد، ويعمل على تحديث البيانات المتعلقة بإصابة عدد من الفلسطينيين بفيروس كورونا.وأوضحت الخارجية أن هناك 8 حالات إصابة بالفيروس في بلجيكا، و7 أخرى حالات بالحجر المنزلي.