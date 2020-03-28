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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

8 خاسرين فى انتخابات «المحامين» يعلنون نيتهم الطعن على النتيجة

السبت 28/مارس/2020 - 11:44 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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أعلن عدد من المرشحين الخاسرين فى انتخابات نقابة المحامين لعضوية المجلس، نيتهم الطعن على نتيجة الانتخابات التي تم إعلانها مؤخرًا.

وعقد اجتماع حضره 8 مرشحين خاسرين أغلبهم من قائمة الإصلاح النقابى، هم سعيد حسن، ومحمد عبدالستار بدر، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالعال، وأحمد سامح، وناصر العمري، وسميرة الهرش، ومحمد ممدوح.

واتفقت المجموعة، على أنها لن تترك حق الجمعية العمومية التي منحتها ثقتها ولن تترك حقها في استرداد مقاعد عضويتها بمجلس النقابة ممن استولى عليها بالتزوير، على حد وصفهم، مشددين على أنهم سيطعنون على نتيجة الانتخابات بالكيفية التى تراها وحدها، وسوف تكشف عن المؤامرة التى دبرت لإقصاء الفائزين الحقيقيين في الانتخابات.

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