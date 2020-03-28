استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 11 أبريل المقبل، استنادًا لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة في العراق، ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال مدير سلطة الطيران دريد يحيى جاسم- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت- إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد، باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي والدبلوماسية والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورحلات الشحن الجوي، والتي تستمر بشكل طبيعي، وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية.وأشار جاسم إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد لمنع تفاقم الأزمة الوبائية، ولحماية المسافرين، وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.