مصطفى فهمي: مارست 4 رياضات.. وفقدت 11 كيلو في 3 أشهر (فيديو)

كشف الفنان مصطفي فهمي، خلال حلوله والمطربة ديانا كرزون ضيفين على برنامج "سهرانين"، عن أنه كائن رياضي بطبعه ويعشق ممارسة الرياضة دائمًا منذ طفولته، حيث سبق أن مارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والأسكواش.وقال فهمي خلال برنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة، إنه عمل رجيم آخر ثلاثة أشهر فقد فيه 11 كيلو، وأكد أنه بالتالي لا يحب السهر طوال الوقت، واصفًا نفسه بأنه كائن نهاري، كما مازحه كرارة حين سأله مين الأحلى أنت ولا حسين فهمى؟، فأجاب: "حسين طبعًا".