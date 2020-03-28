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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق شواطئ البحر الأحمر بسبب تجمعات الأهالى

السبت 28/مارس/2020 - 11:42 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
كتب- علي عواد
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أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا صباح اليوم، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد الازدحام الذي شهده عددًا من شواطئ المحافظة في أكثر من مدينة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين، مشيرًا إلى أن أي تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من انتشار العدوى.

ووجه المحافظ كل الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، مناشدًا أهالي المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الحملات مستمرة يوميًا على مختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يرفع الأسعار من التجار، حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

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