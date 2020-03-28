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محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2517 حالة وفاة بكورونا في إيران

السبت 28/مارس/2020 - 11:40 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت،عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2517.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، عن 139 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.

وفي جلسة عقدت صباح اليوم السبت، للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني، عن تخصيص عشرين بالمئة من ميزانية العام الإيراني الجديد (الذي بدأ في العشرين من الشهر الجاري)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي مئة ألف مليار تومان،، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء (الدولار يساوي 11460 تومان).

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