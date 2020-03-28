صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: مستمرون فى تنفيذ خطة التطوير

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق مستمر فى تنفيذ خطة ٢٠٢٠، سواء بالانتهاء من المسح الشامل على جميع محافظات الجمهورية أو تطوير وافتتاح عدد من مراكز علاج الإدمان، موضحًا أن تحديد موعد انطلاقها سيتحدد بعد الانتهاء من الأوضاع الراهنة المترتبة على فيروس كورونا.وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم استبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية ببرامج ومبادرات توعوية إلكترونيًا فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يقوم بها الصندوق لمواجهة تفشى فيروس كورونا، كذلك يتم التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفازات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر.وأعلن الصندوق إجراء متابعة بشكل مستمر لكل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كل مرضى الإدمان المحتجزين بها، وأنه في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض، مثل "ارتفاع درجة الحرارة "يتم عزله فورًا ووضعه تحت الملاحظة، ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي تتم إعادته إلى برنامج العلاج مرة أخرى، أما فى حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان.