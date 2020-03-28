روسيا تدرس تقييد حركة النقل لمواجهة كورونا

كشفت مصادر عن أن الحكومة الروسية تفكر جديًا في اتخاذ قرار بتقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا ".وقال مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، لوكالة أنباء روسية:" إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار بتقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديدية وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا".وأضاف المصدر: "أن مجلس الوزراء الروسي يبحث إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري".وكان مستشار مدير الأبحاث في المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسى، فيكتور ماليف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن معظم حالات فيروس "كورونا" المتزايدة في الآونة الأخيرة فى روسيا سببها المواطنون القادمون من الخارج وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي.يُذكر أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا أعلن، أمس الجمعة، عن تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة فى العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالى إلى 1036 إصابة في 58 إقليمًا.