مصطفى فهمى: حسين أخويا أكتر حد فرفوش

قال الفنان مصطفي فهمي، إن شقيقه حسين يعطي من يجلس معه طاقة إيجابية، معلقًا: "أكتر شخص فرفوش وإيجابي" ولا يستطيع أن يجلس مع شخص كئيب، واصفًا هؤلاء الأشخاص: "بيسحبوا الأكسجين" متابعًا: "حسين غاوي رياضة، ولكن معندوش الحماس والاستمرارية، وعنده في البيت الأجهزة وبيستخدمها على خفيف".وأضاف فهمي خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" والذي يقدمه أمير كرارة، والمُذاع على فضائية "ON"، أن الفيديو الذي انتشر له ولأخيه أثناء رقصهما بأحد الكافيهات، كان احتفالًا بزواجه في أحد كافيهات لبنان: "الموضوع جه صدفة"، موضحًا أن الموسيقى القديمة كانت تدفع الشخص للرقص، بينما الموسيقى التي تتداول حاليًا لا تحمس على للرقص.