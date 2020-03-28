ارتفاع عدد إصابات كورونا فى المغرب إلى 358

أعلن المغرب، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 358 حالة، وتسجيل 23 وفاة، وتعافي 11 شخصا، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".كما أعلن المغرب، أمس، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 333، فيما أشار إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا ليصبح الإجمالي 21.وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس الماضي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن اليوم السابق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.وذكرت الوزارة أن حالتي وفاة سجلتا في مراكش، وواحدة في الرباط، وأخرى في الدار البيضاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المغرب من جراء الوباء إلى 10 حالات.