إحالة متهم بحيازة هيروين في المرج للجنايات

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إحالة متهم بحيازة مخدر الهيروين بالمرج للجنايات.البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية من مباحث قسم المرج، من ضبط "ط.م"، 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 1994 لسنة 2016 المرج "مخدرات"، حيث عثر بحوزته على 250 جراما من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه في دائرة القسم.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبس المتهم أيام على ذمة التحقيقات.