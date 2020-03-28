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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف اللبنانية: الحكومة قد تلجأ لإجراءات إضافية مشددة ضد كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:42 ص
كورونا
كورونا
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اهتمت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت، بتطورات الوضع في البلاد على وقع انتشار فيروس كورونا، لاسيما ملف اللبنانيين العالقين خارج البلاد، ومشيرة إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات متشددة بصورة تصاعدية أكبر في سبيل منع تفشي الوباء جراء حالات التفلت من الحجر المنزلي الإلزامي التي يشهدها لبنان.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، أن هناك حالة من القلق من تفشي فيروس كورونا في لبنان الذي يسجل ارتفاعا تراكميا في حالات الإصابة، خصوصا مع تجدد مشاهد عدم الالتزام بالحجر المنزلي والتجول عند الضرورة القصوى.

وأشارت إلى أن مشاهد الاكتظاظ التي شهدتها بعض المناطق وشوارع الأحياء الداخلية أمس، بدت صادمة وتعكس "تفلتا واستهتارا" بخطر الفيروس الزاحف، على نحو يعرض الناس لخطر التقاط الوباء وينذر بانفجار كارثي، لافتة إلى أن الدولة رفعت استعداداتها إلى الذروة لاستكمال تجهيز المستشفيات الحكومية في المحافظات لاستقبال المزيد من حالات الإصابة.

وتطرقت الصحف إلى وضع اللبنانيين المغتربين العالقين في الخارج وغير القادرين على العودة جراء تعليق حركة الملاحة الجوية، مشيرة إلى أن هذا الملف الشائك قد يهز أركان الحكومة، لاسيما وأن المغتربين الذين يرغبون في العودة إلى لبنان، يعانون من نفاد الأموال جراء توقف التحويلات المالية من القطاع المصرفي اللبناني إلى الخارج على نحو يجعلهم يواجهون خطر الجوع والتشرد في شوارع الدول الخارجية.

واعتبرت الصحف أن الإجراءات الحكومية تجاه اللبنانيين العالقين، جاءت قاصرة بعدما أعلنت أن لا عودة للعالقين في الخارج قبل التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الموقف الحكومي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى توجيه انتقاد حاد وعالي السقف للحكومة، بما يؤشر إلى أن الأيام المقبلة ستضع الحكومة أمام اختبار ثقة من جديد.

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